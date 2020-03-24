وزير الأوقاف: من يتحدث عن حرمة غلق المساجد في الظروف الحالية جهلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن من يتحدثون عن حرمة غلق المساجد في الظروف الآنية إما جهلة أو أعداء للوطن والإنسانية من الجماعات الضالة وعناصرها الخائنة لدينها ووطنها.
وأكد وزير الأوقاف، في بيان له الثلاثاء، أن ما يُذكر عن ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم تخاريف وتحميل للنص القرآني ما لا يحتمله من جهل الجاهلين.
وشدد على أنه ينبغي تطبيق حالة الطوارئ على كل من يتحدث فيما يتصل بالأزمة الآنية من غير جهات الاختصاص، ويجب توقيع أقصى عقوبة على من يتخذ مواقع التواصل في المتاجرة بالأزمات .
وقررت وزارة الأوقاف، السبت الماضي، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.
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