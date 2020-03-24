محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية، مصنعا لإنتاج المواد المخدرة وبداخله كميات متنوعة من خام الحشيش الخام والكبتاجوم. أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وله محل إقامة آخر بمدينة السلام بالقاهرة) بإدارة مسكنه بدائرة مركز بلبيس، لتصنيع مخدر الحشيش والاتجار به. عقب تقنين الإجراءات واستهداف مسكن المُتحر عنه، تبين عدم تواجده وعثر بمسكنه على 117 طربة لمخدر الحشيش وزنت (14) كيلو جرام - 330 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، 6 زجاجات مخدر، نصف لتر لزيت الحشيش الخام، 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش "مُعد للتصنيع"، 3 إسطمبات حديدية، زجاجة بها مادة سائلة داكنة اللون، 51 قطعة حديدية لكبس الحشيش، 2 منخل، 3 أختام "أشكال مختلفة"، مفرمة كهربائية، ميزان حساس، خشابة، سخان كهربائي موقد غاز، خلاط كهربائي، قُمع، 4 دستة أكياس بلاستيك - 2 سلاح أبيض "كتر"). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المتهم الهارب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حشيش خام وإسطمبات حديدية.. الأمن العام يستهدف مصنعا لإنتاج المخدرات بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.