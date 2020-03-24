ضبط 200 ألف كمامة داخل مصنع بدون ترخيص في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهمت قوة أمنية مخزنا اتخذه شابان مصنعا لإعداد الكمامات الطبية مجهولة المصدر بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما نحو 200 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية والأدوات المستخدمة في التصنيع ومستلزمات إنتاج بدون بيانات.

وقرر المتهمان أنهما استأجرا المخزن منذ أسبوعين واتخذاه مقرا لتصنيع الكمامات تمهيدا لطرحها بالأسواق مُستغلين إقبال المواطنين على شرائها لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.