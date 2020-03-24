أخبار مصر | طلب إحاطة لاستمرار فتح صالات الجيم بالمناطق الشعبية

تقدمت داليا يوسف، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن استمرار فتح صالات الجيم بالمناطق الشعبية وتعرض الأهالي للخطر.

وأوضحت في طلبها، اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت الذي تحاصر فيه الدولة انتشار فيروس كورونا القاتل، وإصدار العديد من التوجيهات من قبل رئيس الوزراء، بمنع التجمعات ما زالت صالات الجيم تعمل في الخفاء في المناطق العشوائية، واستمرار استقبالها للأهالي خوفا من انتهاء الاشتراك الشهري.

وأكدت أن صالات الجيم تساهم في انتشار فيروس كورونا، من خلال كثرة الاختلاط بين المواطنين داخل تلك الأماكن، ولمس أكثر من يد على الأجهزة الرياضية دون وجود تعقيم كافي او تنظيف مستمر لهذه الأجهزة فور انتهاء كل مشترك من التدريب عليهم، الأمر الذي يتحول لبؤر مركزة لتفشي الفيروس.

وأوضحت أن الحملات التي تقوم بها المحافظين لغلق صالات الجيم في محافظتهم، تتمركز في الشوارع الرئيسية، والصالات المشهورة، وتظل يد الرقابة والحملات الأمنية التفتيشية مرتعشة وغير جادة في الوصول للمناطق الشعبية والعشوائية، وعدم وجود رقابة كافية لغلق هذه الصالات.

وطالبت عضو مجلس النواب بتكثيف حملات التفتيش على المناطق العشوائية وغلق جميع الصالات المستمرة في العمل رغم تحذيرات الحكومة، وتحرير محاضر مخالفة وإصدار قرار بغلقها نهائي دون عودة، بجانب إجراء تحاليل وكشف عن أهالي تلك المناطق للتأكد من مدى وصول العدوى بسبب تلك الصالات.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الاثنين هو 366 حالة من ضمنها 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.