أخبار مصر | بدء تطهير وتعقيم آثار الصعيد لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تطهير وتعقيم آثار الصعيد لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة السياحة والآثار أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في صعيد مصر، في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في ظل التدابير والإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: أن أعمال التعقيم والتطهير شملت مناطق آثار كوم أمبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، و دندرة بقنا ومعابد الكرنك و الأقصر، و مدينة هابو، و حتشبسوت و دير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، لافتًا أنه سيتم استكمال باقي المناطق تباعًا. وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة، وشارع المعز، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، جامع محمد علي، و منطقة آثار مصر القديمة، وجامع عمرو، وكنيسة أبي سرجه، والكنيسة المعلقة، والمتحف القبطي.

تضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق ومراكز الزوار ودورات المياه والكافيتريات الموجوده بها، بالإضافة إلى شبابيك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان. كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربيات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك والدير البحري، بالإضافة إلى توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، وتمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة. ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الآثرية التي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري. Advertisements