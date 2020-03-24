أخبار مصر | رئيس الأركان يتفقد جاهزية "النصر للكيماويات" لتوفير مواد التعقيم والمطهرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان يتفقد جاهزية "النصر للكيماويات" لتوفير مواد التعقيم والمطهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقًا للمواصفات العالمية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفي سياق متصل، اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلى حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تٌستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية.