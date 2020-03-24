أخبار مصر | انضمام "الأطباء البيطريين" لجيش مصر الأبيض لمواجهة كورونا بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انضمام "الأطباء البيطريين" لجيش مصر الأبيض لمواجهة كورونا بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، انضموا إلى جيش مصر الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأوضح العامري، أن الأطباء البيطريين يتحملون حاليا تطهير كافة المؤسسات، والأماكن العامة على مستوى الجمهورية، لتقليل فرص انتشار العدوى، مؤكدًا أن البيطريين كعادتهم خط دفاع صلب وقوي ضد الأمراض التي تهاجم الإنسان، موجها الشكر للأطباء البيطريين المشاركين في حملات الوقاية بجميع محافظات مصر.

وكان أكد الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات للدولة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

Advertisements

جاء ذلك خلال خطابا أرسله النقيب العام إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة يوضح فيه: «يطيب لي أن أبعث لمعاليكم بخالص مشاعر التقدير والاحترام متمنيا لمعاليكم دوام التوفيق.. يثمن النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا بالبلاد، ومن منطلق المسئولية الوطنية والمهنية فإننا نضع كل إمكانيات النقابة العامة تحت تصرف معاليكم، وإننا على استعداد للمشاركة وتزويد الوزارة بكوادر مؤهلة من الزملاء لتقديم المساعدة حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا».

وكانت أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.