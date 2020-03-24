أخبار مصر | بشرى للمصريين الراغبين في العودة من الإمارات عقب تفشي كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى للمصريين الراغبين في العودة من الإمارات عقب تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة عجمي، عضوة مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أنه وبناء على طلب العديد من الأسر المصرية العالقة في الإمارات، فقد قامت بالتواصل مع وزير الطيران، ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير وائل جاد، لحل هذه المشكلة من خلال إرسال رحلة استثنائية لنقل المصريين الراغبين في العودة لمصر.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزير تعهد بالتنسيق الفوري بين الخارجية ووزارة الطيران المدني لتلبية مطالبهم وتجهيز رحلة استثنائية لعودتهم إلى مصر.

وناشدت جميع المصريين المقيمين في الإمارات ممن يرغبون في العودة لمصر، التوجه إلى السفارة والقنصليات لتسجيل رغبتهم حسب القواعد المقررة.

وتوجهت النائبة بالشكر لوزارة الخارجية، مؤكدة أنها لا تتأخر عن تسهيل طلبات المصريين في الخارج، وكذلك وزارة الطيران المدني والتي لا تألوا جهدا في التيسير على المصريين في الخارج.

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وكانت قد استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء مازن فهمي، مساعد الوزير لشئون الجاليات، تقريرا حول أعمال غرفة العمليات المُشكلة بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج؛ بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد.

وأعلن مساعد الوزير لشئون الجاليات، في عرضه لتقرير حول أعمال غرفة العمليات، أن الغرفة تلقت عددا (9453) من استفسارات وطلبات وشكاوى للمصريين في الخارج، تمثلت في نحو 4543 رسالة عبر الواتساب المخصص لغرفة العلميات، و4018 استفسار وشكوى من العالقين، عبر نماذج التسجيل على جوجل، إضافة إلى 621 رسالة عبر الفيسبوك، ونحو181 بريد إلكتروني، و80 استفسار وشكوى عبر الخط الساخن، كما التقت غرفة العلميات بعدد 10 أشخاص كان لديهم استفسار بشأن الإجراءات المتخذة في إطار تقييد حركة المواطنين بين الدول.

وتابع أن الشكاوى والاستفسارات الواردة للوزارة جاءت من عدة دول من بينها: المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، وإيطاليا، وفرنسا، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا.

ومن ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تنسيقا بين مختلف الوزارات؛ لتوحيد الجهود لإيجاد حلول لمشكلات الحالات الإنسانية العالقة، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في حل مشكلات المصريين بالخارج، منوهة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تستقبلها، للعمل على حلها.