أخبار مصر | "خوفا من كورونا".. تعقيم وتطهير فنادق شرم الشيخ والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خوفا من كورونا".. تعقيم وتطهير فنادق شرم الشيخ والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت غرفة المنشأت الفندقية حملة التطهير والتعقيم للفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية بكافة أنواعها في شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان ،استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية: أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق و المداخل والمخارج والممرات وسكن العاملين والنوادي الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها والمغاسل وغيرها، بالإضافة إلى الاتوبيسات الخاصة لنقل الزائرين و العربيات الكهربائية و الحدائق و المتنزهات و أكشاك الأمن بالفنادق.

وأشار ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن أعمال التطهير و التعقيم في الغردقة وخليج مكادي وسهل حشيش مستمرة دون توقف، كما تم البدء في عقد دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع مديريات الصحة الموجوده بكل محافظة لإرشاد العاملين بالفنادق عن طرق مكافحة الفيروس و الوقاية و السلامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى أمس، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.