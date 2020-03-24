أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يبحث آخر مستجدات تطوير ميدان التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يبحث آخر مستجدات تطوير ميدان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الجارية، وشهد الاجتماع كل من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفنادق وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية وعدد من قيادات الوزارة.

وتأتي عمليات تطوير الميدان استعدادًا لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى الزيارة التي قام بها خلال الشهر الجاري مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى ميدان التحرير وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والأمن بالمنطقة.

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ولفت، إلى الانتهاء من طلاء جزء كبير من العقارات المحيطة بميدان التحرير وجار استكمال باقي المباني في طريق متحف الحضارة بعد تواصل المحافظة مع الشركة المسئولة عنها.

يذكر أن ميدان التحرير سيشهد حدثًا ضخمًا حيث سيتم نقل المومياوات الملكية 22 مومياء لملوك مصر القديمة منهم الملك رمسيس الثاني، وسقنن رع والملكة حتشبسوت، و17 تابوتًا ملكيًا، من مكان عرضهم المؤقت في ميدان التحرير، إلى مكان عرضهم الدائم في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، صباح أمس أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية؛ ضمن حملة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، وذلك في متاحف، المصري بميدان التحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، والتي شملت تطهير وتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور، إضافة إلى الحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وشدد بيان الوزارة على أن الإجراءات تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.