مصر | عاجل.. بلاغ جديد ضد الهارب أيمن نور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بلاغ جديد ضد الهارب أيمن نور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 8010 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب أيمن نور بتسخير قناة "الشرق" الإخوانية لتهديد الأمن القومي المصري ونشر أخبار كاذبة.
واتهم "محمود" في بلاغه، العميل الهارب أيمن نور، بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الشأن الداخلي المصري، وإثارة الهلع والذعر في نفوس المصريين.
وقال "محمود": إن قناة الشرق الإخوانية والتي تبث من تركيا والممولة من المخابرات التركية والقطرية، تسخر لنشر أخبار ومعلومات كاذبة ومغلوطة عن انتشار فيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة لإضعاف الروح المعنوية للشعب وتوجيه اتهامات كاذبة لأجهزة الدولة وعرض فيديوهات مفبركة بغرض إثارة الفوضى.
وأضاف في بلاغه، أن الهارب أيمن نور والذي دأب على اتخاذ مواقف عدائية ضد الدولة المصرية والمصريين يعد أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وعميل للمخابرات القطرية والتركية.
وذكر أن الهارب يتلقى تمويلات مالية ضخمة بصفة دورية من جهات خارجية معادية للدولة المصرية ثمنا لخيانته لوطنه مصر وانه استغل قناة الشرق الداعمة للإرهاب في تنفيذ مخططات تلك الجهات لتهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وطالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب أيمن نور، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم أيمن نور، على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وفي سياق آخر، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.
وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.
وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.