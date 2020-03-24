مصر | عاجل.. بلاغ جديد ضد الهارب أيمن نور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بلاغ جديد ضد الهارب أيمن نور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 8010 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب أيمن نور بتسخير قناة "الشرق" الإخوانية لتهديد الأمن القومي المصري ونشر أخبار كاذبة.

واتهم "محمود" في بلاغه، العميل الهارب أيمن نور، بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الشأن الداخلي المصري، وإثارة الهلع والذعر في نفوس المصريين.

وقال "محمود": إن قناة الشرق الإخوانية والتي تبث من تركيا والممولة من المخابرات التركية والقطرية، تسخر لنشر أخبار ومعلومات كاذبة ومغلوطة عن انتشار فيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة لإضعاف الروح المعنوية للشعب وتوجيه اتهامات كاذبة لأجهزة الدولة وعرض فيديوهات مفبركة بغرض إثارة الفوضى.

وأضاف في بلاغه، أن الهارب أيمن نور والذي دأب على اتخاذ مواقف عدائية ضد الدولة المصرية والمصريين يعد أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وعميل للمخابرات القطرية والتركية.

وذكر أن الهارب يتلقى تمويلات مالية ضخمة بصفة دورية من جهات خارجية معادية للدولة المصرية ثمنا لخيانته لوطنه مصر وانه استغل قناة الشرق الداعمة للإرهاب في تنفيذ مخططات تلك الجهات لتهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب أيمن نور، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم أيمن نور، على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. Advertisements