مصر | ضبط عاطل بحوزته 120 طربة حشيش في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بحوزته 120 طربة حشيش في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في إلقاء القبض على عاطل، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش.

البداية كانت بمتابعتة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 120طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 12 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول. وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 850،000 – ثمانمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا. جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها. Advertisements

في سياق أخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها التالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 870 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة مكبرة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1160 قضية تموينية متنوعة: "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط 1118 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.