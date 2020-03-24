مصر | ضبط موظف بالمعاش لاتجاره في العملة بسوهاج

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نجحت مديرية أمن سوهاج، في القبض على شخص، لاتجاره في غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص موظف بالمعاش، سبق اتهامه في قضية "اتجار بالعملة"، مقيم بدائرة مركز شرطة طما، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز.

وضبط وبحوزته (198 ألف جنيه مصري - 140 دينارا كويتيا - 21 دينارا أردنيا - 700 ريالا سعوديا-400 دولار أمريكي - 5 دينار ليبي- 445 درهما إماراتا- 120 ريالا قطريا).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها التالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 870 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

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أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1160 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 1118 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط 243 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهودها عن ضبط 121 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 4 قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 19 قضية متنوعة (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.