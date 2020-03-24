مصر | ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين في الإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام ثلاثة عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف باستخدام سيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، باستخدام السيارة محل الضبط.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وضبط مرتكبيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفشى فيروس "كورونا" في كافة انحاء العالم، ضرب جميع الدول كبيرها وصغيرها، حتى أنه تمكن من أعلى الأنظمة الطبية والصحية في العالم وتغلب عليها، وأبرز مثال ما يحدث في إيطاليا وإسبانيا، ومن قبلهم الصين.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.

وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.