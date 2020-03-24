مصر | ضبط عصابة التعليم الوهمي في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة التعليم الوهمي في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الأمن في محافظة الدقهلية، في ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين، بإدارة كيان تعليمي وهمي، يمنح الدارسين به شهادات دراسية "مزورة".

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بقيام صاحب مؤسسة تعليمية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وإستغلها في ممارسة أعمال النصب والإحتيال على الشباب راغبي الإلتحاق بدورات تدريبية، وحصولهم على شهادات معتمدة - على خلاف الحقيقة- والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وبالإستعلام من الجهات المعنية، تبين أن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع للرقابة والإشراف.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية وضبط المدير الإداري، أخصائي تحاليل "محاضر بذات المؤسسة"، وبتفتيش المقر عُثر بداخله على ما يلي: 173 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة باللغة الأجنبية منسوبة لإحدى الجامعات تُفيد تلقي الطلبة البرامج المحددة لدبلومة "الأشعة، التمريض" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الحكومية "مزور"، و13 شهادة بأسماء مختلفة منسوبة لإحدى الأكاديميات "تنمية الموارد البشرية" تُفيد الحصول على دبلوم إدارة الخدمات الصحية – قسم التحاليل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الحكومية "مزور".

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كما ضبط 188 شهادة صادرة من إحدى المؤسسات الأجنبية تشهد فيها إحدى المستشفيات بالدقهلية بالتعاون مع الأكاديمية المشار إليها بأن الطالب قد تدرب لدى المستشفى بقسم التمريض على أعمال التمريض وممهورة بأكلاشيه إحدى الجمعيات بالدقهلية "مزور".