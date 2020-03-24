مصر | بعد بيان الأرصاد.. المرور تعلن الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد بيان الأرصاد.. المرور تعلن الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، حالة الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين، وذلك بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، بحدوث تقلبات جوية.
ووضعت المرور، خطة تضمنت نشر الخدمات على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور، كما شملت الخطة، نشر الأوناش بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.
ونسقت المرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح، وللتدخل في حالات الطوارئ.
ودعت إلى الاتصال على الإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.
كما تنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الصرف الصحي والمحافظة والحماية المدنية، للعمل على استقبال الأمطار، وسحب أي تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكباري، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.
وشددت على قائدي السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامي في الوضع المنخفض وانعدام الرؤية.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا أعلنت فيه حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
القاهرة الكبرى
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية
طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد
مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد
حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26
شبين الكوم: الصغرى 15 والعظمى 26
طنطا: الصغرى 13 والعظمى 25
دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23
الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 20
بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21
مطروح: الصغرى 13 والعظمى 18
السلوم: الصغرى 10 والعظمى 21
سيوة: الصغرى 13 والعظمى 24
بورسعيد: الصغرى 16 والعظمى 21
دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20
الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 25
الاسماعيلية: الصغرى 12 والعظمى 26
السويس: الصغرى 13 والعظمى 26
العريش: الصغرى 13 والعظمى 23
رفح: الصغرى 12 والعظمى 22
رأس سدر: الصغرى 15 والعظمى 22
نخل: الصغرى 10 والعظمى 27
نويبع: الصغرى 16 والعظمى 27
طابا: الصغرى 15 والعظمى 25
كاترين: الصغرى 09 والعظمى 20
الطور الصغرى 13 والعظمى 27
شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 27
الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 28
مرسى علم: الصغرى 16 والعظمى 27
الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 29
بني سويف: الصغرى 14 والعظمى 29
المنيا: الصغرى 13 والعظمى 30
أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 30
سوهاج: الصغرى 15 والعظمى 32
قنا: الصغرى 15 والعظمى 33
الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 34
أسوان: الصغرى 17 والعظمى 35
أبوسمبل: الصغرى 17 والعظمى 36
الوادي الجديد: الصغرى 14 والعظمى 35
شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 33
أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 32
حلايب: الصغرى 19 والعظمى 31
رأس حدربة: الصغرى 19 والعظمى 30