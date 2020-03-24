مصر | استعجال تقرير الطب الشرعي لجثتي زوجة وعشيقها بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير الطب الشرعي لجثتي زوجة وعشيقها بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل زوجة وعشيقها على يد زوجها داخل شقتهما، بعدما سدد لهما عدة طعنات متفرفة إثر رؤيته لهما في وضع مخل داخل شقتهما بالعمرانية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة قتل زوجة وعشيقها على يد زوجها داخل شقتهما بمنطقة العمرانية، أن الزوجة كانت على علاقة مع عشيقها منذ فترة.

وأفادت التحقيقات مع المتهم، بأنه يعمل حارس عقار لإحدى العقارات، وفي يوم الواقعة عاد للمنزل في وقت مبكر، وبمجرد دخوله سمع همسات وأصوات صادرة من غرفة نومه، على الفور أسرع للغرفة، ووشاهد زوجته في أحضان عشيقها وهما عاريين، لم يتمالك نفسه من هول المشهد، وأسرع للمطبخ ليستل سكينًا وسدد لهم طعنات متفرقه بجسدهما، دفاعا عن شرفه.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حبس حارس عقار، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، لقتله زوجته وعشيقها، فيما طلبت النيابة في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الزوجة وعشيقها إثر قتلهما على يد زوجها، داخل شقتهما بمنطقة العمرانية، فيما طلبت التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة وعشيقها، داخل شقة سكنية بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وكشفت تحريات المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المتهم في ارتكاب الجريمة هو زوج المجني عليها، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه الثاني، حيث سدد لهما طعنات، وأسقطهما قتيلان.

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وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، لمناقشته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.

وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.