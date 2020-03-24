مصر | سقوط عاطل لتصنيعه الحشيش بمنزله في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل لتصنيعه الحشيش بمنزله في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مديرية أمن الشرقية، من ضبط مصنع لتصنيع مخدر الحشيش داخل مسكن أحد الأشخاص.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وله محل إقامة آخر بمدينة السلام بالقاهرة) بإدارة مسكنه بدائرة مركز بلبيس، لتصنيع مخدر الحشيش والاتجار به.

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف مسكن المتحرى عنه، تبين عدم تواجده وعثر بمسكنه على 117 طربة لمخدر الحشيش وزنت (14) كيلو جرام - 330 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 6 زجاجات مخدر - نصف لتر لزيت الحشيش الخام - 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش "مُعد للتصنيع" - عدد 3 إسطمبة حديد - زجاجة بها مادة سائلة داكنة اللون - 51 قطعة حديدية لكبس الحشيش - 2منخل - 3 أختام "أشكال مختلفة" - مفرمة كهربائية - ميزان حساس - خشابة - سخان كهربائي موقد غاز - خلاط كهربائي - قمع - 4 دستة أكياس بلاستيك - 2 سلاح أبيض "كتر".

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والعمل على ملاحقة وضبط المتاجرين بها والقائمين على عمليات تصنعيها وترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتجاره في مخدر الاستروكس، فيما طلبت التحريات اللازمة حول نشاط المتهم.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل يبلغ من العمر 38 عامًا، لاتجاره في المواد المخدرة، بمنطقة العجوزة، ويتاجر في المخدرات منذ عدة سنوات، وتم ضبطه بـ8 لفافات من الاستروكس.

وأفادت التحقيقات مع المتهم، بأنه استغل تواجده بالمنطقة وقام بترويج مخدر الاستروكس؛ لأنها تعد تجارة مربحة ولاحتياجه لأموال كثيرة إثر مروره بضائقة مالية، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما أضافت التحقيقات أنه لديه معلومات جنائية في ٤ قضايا لاتجار المخدرات.

وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير وافٍ.

وتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزتهما 8 لفافات من مخدر الاستروكس، هاتف محمول، مبلغ ومالي.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.