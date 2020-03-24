مصر | بحوزتها 50 ألف كمامة... القبض على سيدة في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحوزتها 50 ألف كمامة... القبض على سيدة في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن الجيزة، في ضبط مالكة مصنع بدون ترخيص، بأبو النمرس، لقيامها بتصنيع 50 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية.

البداية عندما تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من استهداف وضبط مالكة مصنع ملابس جاهزة، بدون ترخيص، بدائرة مركز أبو النمرس؛ لقيامها بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلي.

وبتفتيشه أمكن ضبط 50 ألف كمامة مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للإستخدام الآدمي"غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام "مجهولة المصدر". كما تم ضبط تاجر، مُقيم بمحافظة بالقاهرة، أثناء تحميله كمية من المضبوطات على سيارة نقل عقب شرائها من المصنع المشار إليه.

وبمواجهة المتهمة إعترفت بإرتكابها للواقعة على النحو المُشار إليه، وبمواجهة التاجر المذكور إعترف بشرائه لتلك الكمامات وعلمه بكونها غير مطابقة للمواصفات بقصد طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. Advertisements جاء ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

في سياق أخر، نجحت قوات الأمن بالإسكندرية، أمس الاثنين، في تفريق تجمع ضم العشرات بمنطقة سيدي بشر، كانوا يتضرعون لله بالتكبير، للحماية من فيروس كورونا المستجد. وشهدت نوافذ وشرفات وأسطح المنازل في مناطق سيدي بشر، والسيوف، والورديان، والعجمي، ومحرم بك، وزيزينيا، وزعربانة، والمندرة، وغيرها، خروج الأهالي وسط صيحات التكبير التي علت الإسكندرية، مرددين الأدعية، سائلين الله إزاحة الغمة عن العالم أجمع.