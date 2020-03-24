مصر | بـ8 لفافات استروكس.. تجديد حبس ديلر العجوزة لإتجاره في المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ8 لفافات استروكس.. تجديد حبس ديلر العجوزة لإتجاره في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتجاره في مخدر الاستروكس، فيما طلبت التحريات اللازمة حول نشاط المتهم.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل يبلغ من العمر 38 عامًا، لإتجاره في المواد المخدرة، بمنطقة العجوزة، ويتاجر في المخدرات منذ عدة سنوات، وتم ضبطه بـ8 لفافات من الاستروكس.

وأفادت التحقيقات مع المتهم، بأنه استغل تواجده بالمنطقة وقام بترويج مخدر الاستروكس؛ لأنها تعد تجارة مربحة ولاحتياجه لأموال كثيرة إثر مروره بضائقة مالية، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما أضافت التحقيقات أنه لديه معلومات جنائية في ٤ قضايا لاتجار المخدرات.

وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير وافٍ.

وتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزتهما 8 لفافات من مخدر الاستروكس، هاتف محمول، مبلغ ومالي.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

النيابة تصرح بدفن فتاة عشرينية إثر اصطدامها بسيارة بالوراق

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التصريح بدفن فتاة، إثر اصطدامها بسيارة ملاكي، أعلى الطريق الدائري بالوراق، فيما طلبت التحريات اللازمة للوقوف غلى ظروف الواقعة وملابساتها.

Advertisements

وكشفت التحقيقات، عن أن سيارة ملاكي صطدمت فتاة في عقدها الثاني من العمر، في أثناء عبورها الطريق، فيما تم نقلها لمشرحة المستشفى.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من الأهالي بمصرع فتاة صدمتها سيارة، أعلى الطريق الدائري، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين مصرع فتاة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، عن أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الإتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، وأقراص مخدرة بنحوا 292 قرصًا.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم.