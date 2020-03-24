شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل المصرية: فرق عمل من الشباب للتوعية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية عن وضع خطةً عمل واقعية في شتي مجالات مكافحة ڤيروس كورونا، وبجميع المحافظات، وبالتعاون مع القيادات والأجهزة التنفيذية، على مستوي المحافظات والمراكز والمدن والقري.

جاءت الخطة بتكوين فرق عمل من الشباب، على مدار الساعة، تقوم بتوعية المواطنين بحتمية التزام المنازل، للحيلولة دون انتشار الڤيروس، وتوزيع منشورات تعريفية بالمرض، وخطورته، وأعراضه، وسبل الوقاية منه، ومساعدة المواطنين في توصيل احتياجاتهم الضرورية، عن طريق المتطوعين، دون الحاجة إلى خروجهم من بيوتهم.

ويقوم الشباب بتعقيم الأماكن الحيوية، كدور المسنين، ودور المغتربين، ودور الأيتام، وغيرها، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بكل محافظة.

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وتم تشكيل فرق مراقبة للأسعار، وبخاصة للسلع الأساسية، والمستلزمات الطبية، والتواصل مع الأجهزة الرقابية، وحماية المستهلك، وغرف العمليات بالمحافظات، للإبلاغ عن أية تجاوزات مع تقديم المساعدة، لأصحاب الحرف الحرة، والفئات الضعيفة، وأكثر المتضررين من الظروف المحيطة بالمشكلة.

وتم تشكيل فرق مراقبة، للتأكد من إغلاق المحال التجارية، والكافيهات والمولات، وما شابه، وكل ما ورد في قرارات الدولة بهذا الشأن، والإبلاغ الفوري عن المخالفين.

واكد رئيس المجلس، الشيخ كامل مطر، أن هناك غرفة عمليات مركزية، تتم موافاتها يومياً بما تم تنفيذه، موثقاً بالصور والڤيديوهات، وأن الضرورة الوطنية تقتضي، العمل بروح الفريق الواحد، يداً بيد، والتحلي بأعلي درجات الإيجابية، وداعياً الله تعالي أن ينتشل البلاد والعباد، في كل مكان، من هذا الوباء، لتعود الحياة إلى طبيعتها.

واضاف ان ذلك ياتي استشعاراً بالمسئولية الوطنية، وحرصاً من مجلس القبائل والعائلات المصرية على المزيد من المشاركة المجتمعية ومساندة الدولة، خاصةً في وقت الأزمات.