شكرا لقرائتكم خبر عن دون مقابل.. طفل مصري يساعد 400 مسن في النمسا مع تصاعد أزمة «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق طفل مصري يعيش في النمسا، ويدعى ميسرة، مبادرة لمساعدة كبار السن وغير القادرين على نزول الشارع من أجل شراء مقتنياتهم والسلع التي يرغبون في شراءها من المتاجر في ظل تصاعد أزمة كورونا.

وقال «ميسرة» في تصريحات لبرنامج «راي عام» على شاشة «ten»، إنه يعطى مساعدات للمواطنين في النمسا من أجل الحصول على ما يريدون في منازلهم، دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع لزيارة المتاجر وإجراء التعاملات التجارية.

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واشار إلى أنه حصل على مساعدات كبيرة من بعض المواطنين ودعم نفسي كبير، من الذين أبدوا اعجابهم بالمبادرة، مؤكداً أنه يبدأ عمل من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وإنه يأخذ احتياطات كبيرة حتى لا يصاب هو أو من يتعامل معه بفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف أنه أعد قاعدة بيانات كبيرة لـ 400 مسن في فيينا، من أجل مساعدتهم للحصول على ما يشائون دون أن يتحركوا من منازلهم خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يعمل كوسيط بين العميل وبين المتاجر والصيدليات ومن هنا يستطيع توصيل الطلبات لكبار السن منعاً لخروجهم ويتم ذلك بدون مقابل.