شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلوماتي يطالب باستخدام إشارات «المحمول» في تتبع مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، الحكومة المصرية بتتبع مصابي كورونا بإشارات الهاتف المحمول، من خلال برج الاتصال وسرعة تحديد مكان المشتبه في إصابتهم والتواصل معهم.
وقال «إسكندر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام، للإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على قناة TeN، أنه يجب استخدام التكنولوجيا في تحديد أماكن المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، مضيفًا أن روسيا بدأت في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحديد أماكن مصابي الفيروس.
وأضاف أن استخدام التكنولوجيا في تحديد أماكن المشتبه في إصابتهم بفيروس الكورونا ليس صعبًا تنفيذه وهذا الحل ناجز وسريع لمحاصرة انتشار الفيروس.
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