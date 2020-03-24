شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يمنح المنشآت السياحية قروضًا لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر البنك المركزي المصري، منح المنشآت السياحية قروضا لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر، لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.

Advertisements

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تعليمات مكتوبة للبنوك، الثلاثاء، إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 % يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضـافة بنـد لتلك لمبـادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد.

وأوضح «عامر» أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.

وبحسب محافظ البنك المركزي، فإنه يستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحي البري، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب. وأكد على البنوك أن يتم منح تلك القروض وفقا للدراسة الإئتمانية لكل عميل والتى تعدها البنوك بشكل اعتيادي.