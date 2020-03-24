شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تلقينا 1111 شكوى منها 320 لعدم غلق المقاهي و191 لرفع الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، العاملين بمبادرة «صوتك مسموع» بتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص فيروس كورونا والعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات، وذلك في إطار متابعة الوزارة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التوجيهات تنفيذ قرارات إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وغلق الحضانات وعدم إقامة الأسواق وكذا كافة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء.

وأعلن «شعراوى»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، استقبال مبادرة «صوتك مسموع» لنحو 1111 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة لوجود مخالفات في عدد من الأحياء والمدن والوحدات المحلية لقرارات رئيس الوزراء.

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وأوضح الوزير أن من بينها، 10 شكاوى لعدم تطبيق قرار الإجازة للعاملين، و320 شكوى لعدم غلق المقاهى، و93 شكوى لقاعات الأفراح، و96 شكوى خاصة بالمطاعم، و191 شكوى لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية، و35 شكوى لعدم غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية، و30 شكوى لإقامة الأسواق، و13 شكوى لعدم غلق المساجد تنفيذاً لقرار وزارة الأوقاف.

وأكد أنه تم التواصل مع المحافظات التي يوجد بها تلك الشكاوى والتنسيق لحلها والتأكيد على تنفيذ قرارت رئيس مجلس الوزراء وباقى الوزارات المعنية فيما يخص فيروس كورونا بكل حسم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه «شعراوى»، المحافظين بضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والوحدات المحلية، مشددا على ضرورة إتباع كافة التعليمات التي أصدرتها الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن سواء بتوفير أجهزة الكشف عن درجات الحرارة للعاملين وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التطهير وتوفير المنشورات التوعوية للوقاية من المرض.

وأشار إلى أنه وجه المحافظين بإيقاف كافة الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر حفاظاً على حياة المواطنين تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع أي تجمعات بالمحافظات.