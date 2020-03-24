شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: حظر التجول كان موجودا في عهد النبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حظر التجوال كان موجودًا في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الحظر كان موجودًا في أوقات انتشار الأوبئة، مثل الطاعون.

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وأضاف كريمة، خلال لقائه ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ».

وتابع: «إن منطوق الحديث يشمل الاثنين، المريض والمتوفى، لأن المريض مكث في البيت ولم يضر نفسه وكذلك لم يضر غيره»، مشيرًا إلى أن هناك مزايدة بالدين من قبل فئة معينة، كما أن بعض السلفية من أئمة المساجد أدوا صلاة الفجر جماعة في المساجد وقالوا الكتف بالكتف».