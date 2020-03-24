شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: حظر التجول كان موجودا في عهد النبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حظر التجوال كان موجودًا في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الحظر كان موجودًا في أوقات انتشار الأوبئة، مثل الطاعون.
وأضاف كريمة، خلال لقائه ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ».
وتابع: «إن منطوق الحديث يشمل الاثنين، المريض والمتوفى، لأن المريض مكث في البيت ولم يضر نفسه وكذلك لم يضر غيره»، مشيرًا إلى أن هناك مزايدة بالدين من قبل فئة معينة، كما أن بعض السلفية من أئمة المساجد أدوا صلاة الفجر جماعة في المساجد وقالوا الكتف بالكتف».
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد كريمة: حظر التجول كان موجودا في عهد النبي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.