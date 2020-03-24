شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني لخدمة المواطنين (تعرّف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام «كود السداد الإلكترونى» الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

وأشارت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إلى أن ذلك الإجراء يأتي بالتزامن مع سياسة الدولة بشأن التيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بُعد.

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وأشارت إلى أنه بالنسبة لسداد فواتير الكهرباء، يتم السداد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير) كما توجد 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن – ضامن – البنك الزراعي، وكذلك من خلال خدمة فوري المنتشرة في 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

كما يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير، وهي البنك الأهلي- بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبوظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store- Play Store وكذلك مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store وتطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عليهم استخدام تطبيق المحمول خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكل العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات، وهي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة، وأيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

وبالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع، يمكن شحنها من خلال مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء أكثر من 1000 مركز شحن وخدمة فوري وبها 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية و60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن – ضامن – البنك الزراعي، كما يجري حاليا التوسع في استخدام تطبيق سهل (App Store- Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ(NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل.