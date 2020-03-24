شكرا لقرائتكم خبر عن «ملائكة الرحمة».. هذه حرب أنتم أبطالها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار «أتقدم بكل التحية والتقدير لأطباء مصر فأنتم تخوضون معركة لا تقل عن الحرب، والدولة مقدرة جهودكم ولكم كل الاحترام والاعتزاز، ودى حرب وأنتم أبطالها». بهذه الكلمات قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول الشكر إلى القطاع الصحى والطبى بالدولة المصرية، وذلك لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا،

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