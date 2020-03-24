شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يتفقد جاهزية «النصر للكيماويات» لإنتاج محاليل مواجهة «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الثلاثاء، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم التى تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، طبقًا للمواصفات العالمية.

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جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة الفيروس وتوفير السلع التموينية التي تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات الرئيس.

في سياق متصل، اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلية، حيث تمت مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تُستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة، من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة، وطرحها بالأسواق لكل فئات الشعب على مستوى المحافظات، وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية.