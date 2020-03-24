شكرا لقرائتكم خبر عن 122 حالة وفاة جديدة و1762 إصابة بفيروس كورونا في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إيران، الثلاثاء، تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1934 حالة. كما سجلت 1762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي العدد لديها إلى 24811 حالة.

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