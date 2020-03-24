شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تحذر من مظاهرات «كورونا»: الالتزام بتعليمات الدولة «واجب شرعي ووطني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، من دعوات تجمع المواطنين في الشوارع، قائلة: «أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة وحرام شرعًا ولا يراد بها وجه الله».

وتابعت الدار: «الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني، ومن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعًا».

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وشددت على أنه يجب شرعًا على المواطنين الالتزام بتعليمات الجهات الطبية في مواجهة فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19)، مجيبة عن تساؤل: «هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟» بقولها: «الجزم بأن الوباء عقاب من الله لا يصح، لأن هذا أمر غيبي والذى على الإنسان أن يفعله في مثل هذه الأزمات عمومًا أن يرجع إلى الله بالتوبة الصادقة والاستغفار ويكثر من الأعمال الصالحة، فهذا من أسباب رفع البلاء، والله تعالى يقول (وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ)، وفى الوقت نفسه لا يهمل منطق الأسباب ويؤخذ بها في الوقاية والعلاج».

وأضافت الدار: «النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا يوردن ممرض على مصح)، ويقول (تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء).