ليلى مقلد تطلق حملة إيد على إيد للوقاية من كورونا وتتكفل بـ35 أسرة

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ليلى مقلد: الحملة تستهدف التوعية للوقاية من كورونا وتوزيع وسائل الحماية والتعقيم على الفئات الأكثر احتياجا القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليلى مقلد: قمت بجولات فى المواصلات العامة للتوعية بالفيروسليلى مقلد: الحملة تستهدف التوعية للوقاية من كورونا وتوزيع وسائل الحماية والتعقيم على الفئات الأكثر احتياجا

قامت الدكتورة ليلى مقلد المحامية بالنقض بحملة لتوزيع وسائل الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك فى خطوة تؤكد تضافر جهود المجتمع من خلال الحكومة والمؤسسات والأفراد، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب المعاناة من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقامت مقلد بتوزيع "الكمامات، القفازات الطبية، المواد المطهرة" بنفسها على العديد من الفئات الموجودة بالشارع المصرى بالإضافة إلى القيام بتوعية المواطنين بكيفية تحصين أنفسهم وعدم التعرض لمسببات المرض.

ورصد الخليج 365 نشاطا ملحوظا للدكتورة ليلى مقلد من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذى ظهرت مقلد من خلاله تجوب العديد من المناطق لتوزيع ادوات الوقاية، واستهدفت عددا من المناطق التى يشغلها فئات هى الأكثر احتياجا لذلك، فقامت بتوزيع الكمامات والقفازات والكحول المطهر على السائقين بمواقف الاتوبيسات العامة، وبعض عمال البناء المتواجدين فى مناطق كثيرة، وعمال النظافة العاملين فى الشوارع والباعة الجائلين، وسائقى الميكروباصات، وعمال الأمن والحراسة بالمنشأت السكنية والإدارية والتجارية بمدينة نصر.

كما تلاحظ قيام الدكتورة ليلى مقلد باستقلال بعض المواصلات العامة وقامت بتوزيع أدوات الوقاية والحماية على الركاب، كما قامت بشرح لكيفية الوقاية والحماية من الفيروس، وكيفية استخدام المواد التى يتم توزيعها، بالإضافة إلى ارشادات عامة تتعلق بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا وما يجب على كل شخص اتخاذه حال شعوره بذلك.

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وأطلقت د. ليلى مقلد من خلال "فيسبوك" هاشتاج بعنوان "ايد على ايد تساعد" لتقود حملة لرعاية وتكافل الاسر الأكثر احتياجا، من فئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة، واعلنت تكفلها بعدد 35 أسرة من أهالى مدينة نصر، وتوفير كافة احتياجاتهم اليومية والتى تساعدهم على الحياة بشكل طبيعى بما يضمن عدم خروجهم وتعويضهم عن خسائر عدم قيامهم بأعمالهم، لضمان بقائهم بمنازلهم كأحد أبرز الاجراءات الاحترازية لعدم التجول أو التواجد فى أماكن التجمعات والازدحام للحد من انتشار المرض.

ومن جانبها قالت د. ليلى مقلد أن ما تقوم به هو واجب واطنى وإنسانى وأخلاقى فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية تستوجب على الجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة فى الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، وأهمية اتباع كافة الارشادات والاجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة للحد من انتشار المرض والسيطرة على الفيروس.

وأشادت مقلد بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا، بجانب القرارات الاقتصادية الهامة التى أعلنها والتى تؤكد اهتمامه بالمواطن المصرى، مشيرة إلى أن الإدارة المصرية لهذه الأزمة كانت جيدة للغاية وعلى قدر مقبول من الاحترافية مقارنة بدول كثيرة أكثر تقدما من مصر، خاصة فى القطاع الصحي.