شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتطهير الشوارع برأس غارب من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة بالتنسيق مع اللواء عبدالحكيم عبادى مدير الفرع الشمالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي حملة لأعمال تطهير جميع الشوارع الطولية والعرضية والفرعية للمدينة بمواد مطهرة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد «رأفت»، أن أعمال تطهير الشوارع تتم بإمكانيات الوحدة المحلية للمدينة وشركة مياه الشرب، مشيرا إلى أنه تم البدء بتطهير شارع الميناء من بوابة الشركة العامة حتى منطقة السقاله، وسيتم بالتوالي تطهير جميع الشوارع الرئيسية والجانبيه، ويأتي هذا ضمن الإجراءات الإحترازية لحماية أهالينا بالمدينة من خطر عدوى فيروس كورونا.

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