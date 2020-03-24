شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تكثيف أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف أعمال لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم والتأكد من الالتزام بالمنازل دون الاختلاط بالآخرين، للتأكد من عدم إصابتهم وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة.

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وشدد «أبوليمون» على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل والتعاون مع وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، وتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح عمل اللجان بالمرور على المنازل القاطن فيها الوافدين من الخارج لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

سبق وأن أصدر محافظ المنوفية قرارا رقم (637 ) لسنة 2020 بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج وذلك برئاسة مدير الإدارة الصحية، وعضوية نائب رئيس المدينة، وممثل من الطب الوقائي، و2 من الأطباء المتخصصين، وممثل من التضامن الاجتماعي، وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات.

وناشد محافظ المنوفية، أهالى وأبناء المحافظة بضرورة الإبلاغ عن أية حالات اشتباه للتعامل الفورى معها حفاظاً على صحة المواطنين.