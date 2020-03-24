شكرا لقرائتكم خبر عن «كراسي متباعدة».. مبادرة شباب المنيا لمنع طوابير ماكينات الصراف الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل شباب مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا مبادرتهم الخيرية لتخفيف الزحام والتكدس على ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك بوضع كراسي «فراشة» أمام ماكينات الصرف، لمنع الطوابير والتقارب.

وقال تركي جمال، أحد منظمي المبادرة من أبناء مركز سمالوط، إن الفكرة تطوعية لمشاركة كبار السن والموظفين في تنظيم الازدحام المعتاد في صرف الرواتب من ماكينات ATM، منعًا للتكدس وانتشار العدوى.

وأكد «جمال»: «حرصنا على وضع الكراسي على مسافات متباعدة»، متمنيًا أن تطبق الفكرة في كل مكان بمصر أمام ماكينات الصراف الآلي.