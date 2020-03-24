شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية تابعة للحرس الثوري الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قيادة القوات العملياتية لمقر حمزة التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني أن مروحية تابعة للحرس تعرضت لحادث صباح، اليوم الثلاثاء، وأن طاقم المروحية ومن على متنها خرجوا جميعًا سالمين.

وذكرت دائرة العلاقات العامة لمقر حمزة- حسبما نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية- أنه لم يُصب أي من طاقم المروحية وركابها بأي أذى.