شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية تابعة للحرس الثوري الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت قيادة القوات العملياتية لمقر حمزة التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني أن مروحية تابعة للحرس تعرضت لحادث صباح، اليوم الثلاثاء، وأن طاقم المروحية ومن على متنها خرجوا جميعًا سالمين.
وذكرت دائرة العلاقات العامة لمقر حمزة- حسبما نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية- أنه لم يُصب أي من طاقم المروحية وركابها بأي أذى.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية تابعة للحرس الثوري الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.