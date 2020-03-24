شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة هندسية لـ21 قرية في «مريوط الإسكندرية» لإدراجها بخطة الصرف 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة هندسية وفنية تابعة للجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى معاينة ميدانية لـ21 قرية تقع في منطقة مريوط غرب الإسكندرية تمهيدا لإدراجها ضمن خطة مشروعات الصرف الصحى للجهاز للعام 2020، بعد حرمان أكثر من 68 عاماً، حيث جرى تحديد الأماكن المقترحة لإنشاء محطات الصرف الصحى لها.

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وجاءت المعاينة بناءا على الطلبات المقدمة من الدكتور أحمد خليل خيرالله، والشيخ أحمد الشريف عضوا مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، حيث جرت أولى الخطوات المتمثلة في التنفيذ، وهى المعاينة الفنية والهندسية للقرى على الطبيعة، أمس، حيث أن هذه القرى منشأة منذ ثورة 1952 وهى محرومة من الصرف الصحى حتى الآن.

وضمت اللجنة كل من المهندس محمود سعد مدير عام منطقة مريوط التعاونية، والمهندس سامح القاضي مفتش منطقة مريوط، والمهندس أيمن أنور من الجهاز التنفيذي للمشروعات، وأشرف غريب مدير مالي منطقة مريوط، حيث تم البدء في أعمال التصميم للقرى التي تم إدراجها في خطة الصرف الصحي وعددها ٢١ قرية وهى (عرابي- فلسطين- الجزائر- الجلاء- أبومسعود- الحرية- حلب- العراق- اليمن- مصطفى كامل- أبوبكر الصديق- البصرة- بغداد- خالد بن الوليد- الصاعدة- رحيم (عمر المختار)- قرية 45- صلاح الدين- عمر بن الخطاب- الوقاد- العقاد- السد العالي).

وحررت اللجنة محضر تنسيقي بمنطقة مريوط التعاونية في «جمعية الجزائر» عقب اجراء المعاينات على الطبيعة وتحديد أماكن المحطات المقترحة على أن يتم الانتهاء من أعمال التصميم خلال 6 أشهر على الأكثر.