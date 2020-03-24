شكرا لقرائتكم خبر عن «نافع» مستشارًا لرئيس جامعة الزقازيق لشؤون الوقاية ومكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، قراراً اليوم الثلاثاء، بتكليف الدكتور رمضان محمود السيد نافع أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، للعمل كمستشاراً لرئيس الجامعة لشؤون الوقاية ومكافحة العدوى.

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كان رئيس جامعة الزقازيق قد قرر أمس صرف مكافأة تشجيعية قدرها 400 جنيه لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك تقديراً رمزياً لا يتناسب مع جهودهم غير العادية والمبذولة خلال الفترة الحالية، وتشجيعًا لهم على مواصلة تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضي والمترددين على المستشفيات.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول والأداء المتميز خلال الفترة الحالية من جميع مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق من الأطباء، وهيئة التمريض،والعاملين الإداريين، والفنيين، وتقديرهم للوضع الراهن وسعيهم لتذليل الصعاب وتسيير العمل بكل سهولة ويسر لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضي.

ووجه «شعلان» الشكر لإدارة مستشفيات جامعة الزقازيق وجميع العاملين بها لعطائهم الدائم والمستمر، وحرصهم على العمل بكل إخلاص وتقديم أفضل أداء، لافتاً إلى أنهم مثال يحتذى به للتفاني وانكار الذات والعمل بقلب رجل واحد وبشكل دؤوب، داعياً المولى عز وجل أن يوفقهم جميعاً ويعينهم على مواصلة العمل والإجتهاد، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر من كل مكروه وسوء.