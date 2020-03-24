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شكرا لقرائتكم خبر عن ضد «الكورونا والديمقراطية وإهانة الطربوش».. أغرب المظاهرات في تاريخ مصر الحديث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خرج العشرات من أهالي محافظة الإسكندرية في مسيرة، مساء الاثنين، للابتهال بالدعاء إلى الله كي يرفع عنهم فيروس كورونا «كوفيد 19»، ضارين بإجراءات الحكومة لمنع التجمعات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من العدوى عرض الحائط.
تاريخ مصر الحديث يزخر بمظاهرات ووقفات احتجاجية غريبة، لكن مسيرة الإسكندرية ضد «كورونا» تظل فريدة من حيث التوقيت، حيث أعلنت وزارة الصحة، قبل انطلاقها بساعات، تسجيل 39 إصابة و5 وفيات جديدة متأثرة بالفيروس، وترصد «المصري اليوم» عددًا من أغرب المظاهرات في تاريخ مصر الحديث:
مظاهرات ضد الديمقراطية
خرجت يوم 29 مارس 1954 بإيعاز من مجلس قيادة الثورة لإسقاط قرارات الديمقراطية الصادرة في 5 مارس و25 مارس من العام نفسه، ورفعت هتافات «تسقط الديمقراطية.. تسقط الحرية.. يسقط المتعلمون»، ونجحت في تمكين مجلس الثورة من إحكام قبضته على حكم مصر.
مظاهرة وجيه أباظة
كان وجيه أباظة عضو حركة الضباط الأحرار التي قامت بثورة 23 يوليو 1952، وفي سبتمبر 1960 أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارًا بتعيينه محافظًا للبحيرة، وعندما تقرر نقله إلى أسوان تظاهر أهالي البحيرة للإبقاء عليه، وأذعن «عبدالناصر» لمطالب شعب البحيرة.
وقفة «الوردة اليضاء»
أواخر عام 1933، وفي أعقاب عرض فيلم «الوردة البيضاء»، اعترضت مشيخة الأزهر ومعها بعض الجمهور على عرض الفيلم، لأن الموسيقار محمد عبدالوهاب قبّل الفنانة سميرة خلوصي في أحداث الفيلم بينما كان يرتدي الطربوش، الذي كان رمزًا قوميًا للبلاد آنذاك.
ضد «علم التشريح»
على يد كلوت بك، تأسست أول مدرسة طبية في مصر في منطقة أبوزعبل بإيعاز من محمد على باشا أوائل القرن الـ19، لكنه واجه صعوبة في إقناع الأهالي بتشريح جثث الموتى لتعليم التلاميذ أسس علم التشريح، ليتعرض بعدها لمحاولة اغتيال لسماحه بتشريح جثث الموتى.
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