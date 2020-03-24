شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: إجراءات احترازية جديدة لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية، تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».

وأضافت الصفحة الرسمية للرئيس على موقع «فيسبوك»، الأربعاء: «أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات، وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر. حفظ الله مصر والمصريين».