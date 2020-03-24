شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس المِلي العام للأقباط الأرثوذكس: يثمّن جهود الدولة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمّن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس بتقدير عميق وإعجاب شديد بالقرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة والحكومة من أجل مواجهة هذا الوباء الخطير الذي يجتاح مصر والعالم كله.

ويرى المجلس، في بيان له، اليوم، أن هذه القرارات بها من الحكمة والروية والوعى بمصالح البلاد والعباد على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

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وأشاد المجلس الملي للأقباط وبارك بشدة قرار المجمع المقدس للكنيسة المصرية الأرثوذكسية، برئاسة صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثانى، بتعليق القداسات

وكل الأنشطة الكنسية الروحية والاجتماعية والرياضية في أرجاء الوطن.

وأكد البيان أن تلك الإجراءات تساهم في تحقيق الأهداف الاحترازية التي تتخذها الدولة حفاظا على صحة وسلامة الوطن.

وتوجه المجلس بالدعاء إلى الله لنكون جميعا على قلب رجل واحد، حفظ الله مصرنا الحبيبة، بشعبها الصامد وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة.