شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن سرقة باخرة محملة بالكحول الطبي كانت في طريقها إليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، الاثنين، إن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرّضت للسرقة في عرض البحر، خلال توجهها إلى الساحل التونسي.
وشبّه المسيليني، في مقابلة مع قناة «الحوار التونسي»، نقلتها «سكاي نيوز» عربية، ما حدث بواقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا، مضيفًا: «هناك حالة هستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحاد أوروبي».
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