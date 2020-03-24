شكرا لقرائتكم خبر عن «خليك في بيتك.. وطلباتك هتوصلك».. مبادرة بالعريش للتوصيل مجانًا للمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دشن مجموعة من الشباب في مدينة العريش مبادرة لتوصيل الطلبات إلى المنازل مجانًا تحت اسم «خليك في بيتك.. وطلباتك هتوصلك»، وذلك تماشيًا مع القرارات التي تتخذها الدولة للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.

وأكد عوام الشهيدي محمد، أحد القائمين على المبادرة، أنه يتم توصيل جميع الطلبات إلى المواطنين، مثل المنتجات الغذائية والخضروات والفواكه والأدوات الصحية والأدوية وأي مستلزمات أو طلبات أخرى.

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أضاف محمد أنه خلال اليوم الأول من انطلاق المبادرة تلقي الفريق عدد 182 طلب توصيل من المواطنين، مشيرًا إلى تجميع الطلبات وتوصيلها للمواطنين بأي منطقة أو حي في مدينة العريش.

وأشار إلى أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الفيسبوك، حيث يقوم المواطن من خلال خدمة الماسنجر بطلب ما يحتاجه، ثم يقوم الفريق بشرائه وتوصيله لمنزل المواطنين، على أن يقوم المواطن بدفع ثمن المشترىات دون دفع أي زيادة، بجانب دفع مبلغ 6 جنيهات للمواصلات الخاصة بمندوب التوصيل، حيث إن الخدمة نفسها مجانية وتطوعية من فريق العمل.

وقال إنه بالنسبة لتوصيل الخبز إلى المنازل سيتم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث تموين شمال سيناء، لتجميع بطاقات التموين من المواطنين، وشراء الخبز وتوزيعه عليهم، مطالبًا بمشاركة متطوعين من الجنسين للانضمام لفريق العمل على أن يكون السن فوق 18 سنة.