شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وتشميع مصنع دون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بالزقازيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بإشراف المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، حملاتها المكثفة لتتنفيذ قرار حظر تشغيل المقاهي والمحال التجارية، وجميع المنشآت، عدا محال المواد الغذائية والمخابز والمنشآت الطبية، وذلك تفعيلًا لقرارات الدولة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتشميع مصنع لتصنيع الكمامات الطبية، غير المطابقة للمواصفات ودون ترخيص، وتم التحفظ على المواد الخام وبعض الماكينات المستخدمة للتصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتهيب رئاسة المركز بالمواطنين توخى الحذر، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حرصًا على سلامة الجميع، حفظ الله الوطن أرضًا وشعبًا.

ضبط وتشميع مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بالزقازيق