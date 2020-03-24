شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد يصدر قرارا بتعيين «الشامي» مساعدا لأمين لجنة الإعلام الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد قرارا بتعيين الإعلامي أحمد الشامي، مساعدا لأمين لجنة الإعلام الاقتصادي، وذلك في إطار خطة الحزب لإعادة هيكلته، واختيار الكوادر الشبابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويعتبر أحمد الشامي، أحد الوجوه الإعلامية الشابة المتخصصة في مجال الإعلام الاقتصادي، حيث عمل في عدد من الصحف الاقتصادية والقنوات المصرية كقناة dmc، وقناة extra news، بجانب عمله كمستشار تحرير لشركة الحدث للصحافة والطباعة والنشر «ش.م.م».

وللشامي دور فعال في مساندة الزملاء العاملين في الإعلام الاقتصادي، من خلال جروبه المنتشر في الوسط الاقتصادي، والذي يحمل إسم «جروب الإعلام الاقتصادي»، والذي يلقى إشادة كبيرة من الزملاء الصحفيين العاملين بمجال الصحافة الاقتصادية.