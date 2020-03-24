شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تتبرع بـ 5 أجهزة تنفس صناعى لوزارة الصحة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ولضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهتها، قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، قيام لجنة مصر العطاء التابعة للنقابة بسرعة شراء عدد خمسة أجهزة تنفس صناعى للتبرع بها لمستشفيات وزارة الصحة لإستخدامها فى أسرة الرعاية المركزة المجانية.

ودعت النقابة العامة للأطباء، فى بيان، اليوم، الثلاثاء، جميع منظمات المجتمع المدنى للتبرع بما تستطيع لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت النقابة، أنه في ظل التداعيات الصحية التي تمر بها البلاد وسرعة انتشار وزيادة معدل الإصابات والوفيات جراء العدوى بفيروس كورونا، وفى ظل كفاح الأطباء للسيطرة على إنتشار العدوى ومحاولات توفير نواقص مستلزمات الوقاية، تناشد النقابة جموع الشعب حتمية الالتزام بقواعد منع انتشار العدوى المعلن عنها، واهمها البقاء بالمنازل قدر المستطاع لتقليل التزاحم.

Advertisements

وتوجهت النقابة لجموع الشعب المصري وخاصة لذوى المتوفين بخالص العزاء سائلين المولى سبحانه أن يقى البلاد والعباد من كل شر وسوء وان يعجل بزوال الغمة.

كانت نقابة الأطباء، قد خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب التأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية للأطباء، خاصة بعد ورود كثير من شكاوى الأطباء تفيد وجود نقص فى بعض المستلزمات الوقائية لهم أثناء المكافح، (مثل الماسكات)، مما يجعل عمل الأطباء فى هذه الحالة خطرا عليهم وعلى المجتمع حيث أن الطبيب من الممكن أن يصبح هو نفسه مصدرًا للعدوی.

وأكدت النقابة على ضرورة تقليص عمل المستشفيات والوحدات الصحية في العيادات الخارجية، وكذلك في أي تدخلات طبية غير عاجلة، مع ضرورة تقليل أعداد المرافقين والزوار للمستشفيات لمنع الإزدحام، مع ضرورة مراعاة عدم عمل الأطباء ذوي الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر على المناعة وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، حيث أن أعضاء الفريق الطبي هم الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى والسماح لهم بالعمل في هذه الظروف قد يتسبب في إنتشار العدوى بدلا من تقليلها.