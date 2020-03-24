شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: غلق النقابة اليوم وحتى 4 أبريل لحماية الأعضاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، منح العاملين بالنقابة إجازة استثنائية اعتبار من اليوم، الثلاثاء، 24 مارس 2020، على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت 4 أبريل المقبل.

وقال الدكتور سيد خليفة، فى بيان، إن القرار يستهدف حماية أعضاء النقابة وآسرهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا الخطير، ويأتى ضمن عدد من الإجراءات التى اتخذتها النقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء المرض من خلال الحد من حركة التواجد فى الشوارع والمناطق العامة.

وأضاف "خليفة"، أن القرار يحقق تقديم خدمة الرعاية الصحية للأعضاء وذويهم إلكترونيا وذلك أيضا استجابة لدعوات الرئيس السيسي بالتحول الرقمى لكافة الأجهزة الحكومية ومنها النقابات المهنية لتفعيل الخدمات المقدمة لجمهور النقابة وأعضائها.

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وأكد خليفة أن النقابة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بصفة مستمرة منها مواصلة أعمال التطهير لمختلف مقار النقابة بالقاهرة والمحافظات كإحدى الخطوات العاجلة لتحقيق هذه الأهداف، ضمن الإجراءات الوقائية التى تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لحماية أعضاء النقابة، والتنسيق مع الأجهزة الفنية المتخصصة لتنفيذ خطة الدولة وإجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليها.

وشدد "خليفة"، على ضرورة دعم أجهزة الدولة فى التصدى لمخاطر المرض من خلال الإلتزام بالتوصيات الصحية للتعامل مع المرض والحد من التواجد داخل المناطق المغلقة وخاصة الأسواق التجارية أو الأزدحام فى مناطق التسويق فى الطرقات ووسط المدينة مع سرعة الإبلاغ فى حالة الاشتباه بالأعراض المرضية.

ونبه نقيب الزراعيين إلى أهمية الإلتزام بشعار خليك بالبيت لحماية الأسرة والمجتمع من مخاطر الفيروس القاتل، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال الحد من حركة الأفراد داخل البلاد كأحد أدوات نجاح الوقاية من الأمراض مع الإلتزام بتنفيذ حزمة من التوصيات الصحية المتعلقة بالنظافة العامة والشخصية والالتزام بالعزل الصحي لمنع انتشار المرض.