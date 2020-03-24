تأجيل الحجز الإدارى على كل المتعثرين فى النشاط السياحى والفندقى لمدة عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بحضور كل من أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية وعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفنادق وعدد من قيادات الوزارة.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الجارية، واستعراض عدداً من الملفات الخاصة بقطاع السياحة فى محافظات الجمهورية وعلى رأسها تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنها إرجاء الحجز الإدارى على كل المتعثرين فى النشاط السياحى والفندقى لمدة عام.

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يتم فى 8 محافظات، وتوفير مبلغ 53 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والُآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وقدم اللواء محمود شعراوى، والدكتور خالد العنانى، الشكر للسادة المحافظين للجهود التى قاموا بها خلال الفترة الماضية وكذا كافة الجهات المعنية الأخرى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع القومى المهم الذى توليه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً.

و قال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة على اتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشئون السياحة والآثار وإزالة أى معقومات أو مشاكل فى هذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً، بحث آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير فى إطار تكليف رئيس الوزراء استعداداً لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

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وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى الزيارة التى قام بها خلال الشهر الجارى مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى ميدان التحرير وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والأمن بالمنطقة، لافتاً إلى الإنتهاء من طلاء جزء كبير العقارات المحيطة بميدان التحرير وجارى استكمال باقى المبانى فى طريق متحف الحضارة بعد تواصل المحافظة مع الشركة المسئولة عنها.

وأشاد الدكتور خالد العنانى، بتعاون المحافظين مع وزارة السياحة فى كافة الملفات التى يتم فيها التعاون بين الجانبين وخاصة تسهيل عمليات وقف الحجز الإدارى على المتعثرين، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد قائمة بعدد من المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن وقف الحجز الإدارى عليهم لتواصل وزارة التنمية المحلية الإنتهاء من تلك المشكلة.

كما شهد اللقاء أيضاً مناقشة بعض الشكاوى الخاصة بإصدار الإدارات المحلية تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة سواء كانت خدمات سياحية أو غوص أو سفارى، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل كافة مستحقاتها أسوة بما يتم مع الشركات السياحية والكيانات الشرعية الحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة، كما تم الإتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتبادل الأفكار والمقترحات لسرعة مواجهة هذه الكيانات غير الشرعية الموجودة فى عدد من المحافظات.

كما بحث الاجتماع أيضاً الضوابط الصحية المطلوبة فى الكافتيريات والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث أى مشاكل صحية بسبب الكافتيريات غير الملتزمة بالإجراءات وضوابط وزارة الصحة فى هذا الشأن.

واتفق الوزيران على إعداد قائمة باسماء الكافتيريات والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة لإخطار المحافظات بها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه باقى الكافتيريات والمطاعم الغير سياحية.