محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك بمقر المجلس. وقال مصدر حكومي، إنه من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء عددا من القرارات الجديدة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن كورونا.. وتوقعات بإجراءات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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