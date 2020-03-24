"علي" يطلب فسخ زواجه من مُعلمة: "مبتعرفش تطبخ طاجن الفراخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "علي. ف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه: "مراتي مبتعرفش تطبخ طاجن الفراخ.. وأكلها بيطلع مهري.. كان نفسي في ست بيت تكون شاطرة في الأكل الشرقي تعوضني أيام الغربة".

وبحسب أوراق القضية، تزوج ابن الـ31 سنة "زينب.ع." التي تصغره بأربع سنوات بترشيح من والدته، ووجد فيها مواصفات السيدة الشرقية التي طالما حلم بها خاصة مظهرها وإجادتها لفنون الطهي وعملها كمُعلمة بمدرسة لغات إلا أن مفاجآت غير سارة كانت في انتظاره بعد الزواج.

وقال مالك مصنع لتصدير بدل زفاف، إنه أخبر زوجته مرات عدة بمدى عشقه للوجبات المصرية، مشيرًا إلى أنها بذلت قصارى جهدها لإسعاده لكن "أكلها مهري وشكله غير مقبول"، ما نتج عنه نشوب مشاجرات يوميًا.

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وأوضح الزوج في دعواه من قضاء زوجته أغلب يومها في تصفح مواقع الطبخ عبر شبكة الإنترنت لإتقان فنون الطهي إلا أن النتيجة لم تكن مقبولة، موضحًا أنه طلب منها أكتر من مرة عمل طاجن فراخ -الوجبة الأقرب إلى قلبه- إلا أنها فشلت بل وتضطر لشرائه من المطعم "كنت بلاقي فاتورة المحل والشنطة بصندوق القمامة".

وتابع الزوج: "اختلفنا كثيرًا ومن خلال التحدث مع شقيقي الأكبر نصحني بالزواج من سيدة تنتني لمحافظات الصعيد، فعرضت عليها الأمر فجاء ردها "عايزة حقي.. وهربت لمنزل أهلها ولا أعلم عنها شيء".

واختتم الزوج حديثه بأن زوجته رفضت مصالحته نهائياً: "قالت لي عشان بتفكر في الأكل هتتجوز عليا، وطلبت الطلاق ومستحقاتها بالكامل ثم تركت المنزل".

وأقام الزوج دعوى فسخ زواج تحمل رقم 3302 لسنة 2019 ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.​